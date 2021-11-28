Под Саратовом родители разбираются в причине загадочной смерти их сына-подростка. Видео © Телеграм-канал SHOT

Родители из города Балаково в Саратовской области пытаются разобраться в причинах загадочной, по их мнению, смерти 16-летнего сына. Тимофею стало плохо во время урока в школе. По словам отца, в медпункте подростку дали какой-то препарат, после чего он, едва вернувшись в класс, потерял сознание и упал. Прибывшие же на вызов врачи якобы неоправданно долго пытались реанимировать парня на месте, вместо того чтобы сразу везти его в больницу. Тогда бы, по мнению родителя, всё могло быть иначе.

"По прибытии скорой люди поняли, что случай весьма тяжёлый. И была вызвана вторая реанимационная скорая. Всеми усилиями пытались реанимировать именно на месте случившейся трагедии — в школе номер 27. На что было потрачено в районе 40–50 минут. Далее события разворачивались так, что реанимационный автомобиль вынужден был без успешного оказания помощи в школе доставить сына в реанимацию", — рассказал телеграм-каналу SHOT отец погибшего в Саратовской области подростка.

По словам мужчины, вскоре после госпитализации подростка медики сообщили, что его не стало. Мужчина говорит, что реаниматолог констатировал у мальчика две клинические смерти в утренние часы. То есть как раз в то время, когда ученика пытались спасти ещё в школе. Житель Саратовской области пытается восстановить справедливость, ссылаясь на мнение специалистов, что причина может крыться в том, что его ребёнка можно было спасти, если бы не упущенное время.

Между тем следственным отделом по городу Балаково СУ СК РФ по Саратовской области по факту смерти 16-летнего юноши возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Изъяты необходимые медицинские документы, по которым будет проведена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти юноши. Также будет проведён ряд других необходимых экспертных исследований", — говорится в сообщении пресс-службы СК.