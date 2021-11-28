НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Главы минздравов G7 решили провести экстренную встречу из-за штамма "омикрон"

Министры хотят обсудить последние данные по очередной мутации коронавируса, а также меры, которые нужно принять.

28 ноября, 19:26

Фото © Shutterstock

Экстренная встреча министров здравоохранения стран "Большой семёрки" (G7) пройдёт 29 ноября. Она будет посвящена новому штамму коронавируса "омикрон". Об этом сообщил в воскресенье Минздрав Великобритании.

"Под председательством Великобритании в понедельник, 29 ноября, состоится срочная встреча министров здравоохранения G7 для обсуждения последней информации, касающейся омикрон-штамма", говорится в заявлении ведомства.

Мясников спрогнозировал, когда "омикрон" станет доминирующим штаммом в России

Мясников спрогнозировал, когда "омикрон" станет доминирующим штаммом в России

Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф писал, что заражённые новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1