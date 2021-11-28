Мясников спрогнозировал, когда "омикрон" станет доминирующим штаммом в России

Врач и телеведущий Александр Мясников в посте в телеграм-канале назвал практически стопроцентным появление нового штамма коронавируса "омикрон" в России, а также предположил его будущее преобладание над остальными вариантами инфекции.

"Омикрон" к нам придёт с точностью до 100%. И, скорее всего, станет доминирующим штаммом конца зимы — весны. Хоть мы все границы перекроем и стеклянным колпаком закроемся. Придёт! И есть у нас всего два-три месяца. Благо сейчас мы на спаде очередной волны", — уточнил медик.

По мнению врача, необходимо не запугивать граждан, а придумать чёткий план действий.

"Надо не пупок надрывать в тщетной попытке предотвратить и не людей запугивать апокалипсическими сценариями, а тщательно продумать план действий. Ещё раз — у нас два-три месяца", — объяснил Мясников.

Телеведущий считает, что необходимо набраться "политической воли" завершить вакцинацию по первому кругу. Также нужно обеспечить необходимое количество препаратов для ревакцинации граждан. Ко всему прочему, следует модернизировать медицинское оборудование.

"У нас готово амбулаторное звено (основная нагрузка будет именно на него)? Мы создали службу перевозки инфекционных больных (обычные машины без спецсигнала и врача, перегородка и кислородный баллон)? Или будем продолжать "палить" скорые, лишая остальных экстренной помощи?!" — задался вопросами врач.

Точный прогноз количества инфицированных в день людей, подлежащих госпитализации, и подготовка к их приёму в больницах равным образом являются важным пунктом в программе действий перед появлением нового штамма, подчеркнул специалист.

В заключение Мясников назвал важным отслеживать и принудительно вакцинировать людей с иммунодефицитом, которые, по его мнению, являются "реальными инкубаторами" нового патогена.