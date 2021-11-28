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Песков счёл "очень позитивными" контакты с ЕС по взаимному признанию ковид-сертификатов

Данный процесс подразумевает много технологически разных задач, отметил представитель Кремля. По его словам, сторонам всё-таки удастся прийти к консенсусу в течение нескольких месяцев.

28 ноября, 18:04

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в беседе с журналистами затянувшийся процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции с европейскими странами. Как отметил представитель Кремля, на данный момент контакты Москвы и Брюсселя есть и даже "очень позитивные".

"Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идёт анализ "домашних заданий". Это (процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации от CoViD-19. — Прим. Лайфа) технологический процесс, и там много технологически разных задач", — пояснил Песков, при этом не уточнив, что имеет ввиду под "домашними заданиями".

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Тем не менее пресс-секретарь российского лидера убеждён — есть все основания полагать, что сторонам всё-таки удастся выйти на позитивную динамику, чтобы через несколько месяцев наконец признать сертификаты.

Напомним, что ещё в июле ЕС предложил России договориться о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Тогда посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер пояснил, что европейская сторона хочет понять, заинтересована ли Москва в таком процессе.

Ранее президент Владимир Путин призвал к взаимному признанию вакцин в мире в ближайшее время. Российский лидер отметил: чем быстрее это будет сделано, тем легче будет восстановить глобальную деловую, туристическую и другие виды активности.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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