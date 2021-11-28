Песков счёл "очень позитивными" контакты с ЕС по взаимному признанию ковид-сертификатов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в беседе с журналистами затянувшийся процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции с европейскими странами. Как отметил представитель Кремля, на данный момент контакты Москвы и Брюсселя есть и даже "очень позитивные".

"Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идёт анализ "домашних заданий". Это (процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации от CoViD-19. — Прим. Лайфа) технологический процесс, и там много технологически разных задач", — пояснил Песков, при этом не уточнив, что имеет ввиду под "домашними заданиями".

Тем не менее пресс-секретарь российского лидера убеждён — есть все основания полагать, что сторонам всё-таки удастся выйти на позитивную динамику, чтобы через несколько месяцев наконец признать сертификаты.

Напомним, что ещё в июле ЕС предложил России договориться о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Тогда посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер пояснил, что европейская сторона хочет понять, заинтересована ли Москва в таком процессе.