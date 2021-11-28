Стало известно вероятное местонахождение большинства погибших на шахте "Листвяжная"
Однако, как сообщили в экстренных службах, движению спасателей мешает сильное задымление на участке, работы в данный момент там вести нельзя.
Фото © ТАСС / Григоров Гавриил
Стало известно вероятное местонахождение большей части погибших горняков на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщили в экстренных службах.
"Предполагаемое, вероятное местонахождение большинства горняков в шахте известно, но пока из-за сильной загазованности и сохраняющейся угрозы взрыва там работы вести нельзя", — цитирует ТАСС слова собеседника.
Ранее Лайф писал, что число пострадавших в "Листвяжной" горноспасателей выросло до 17. Отмечается, что у всех отравление окисью углерода.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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