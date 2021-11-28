Стало известно вероятное местонахождение большинства погибших на шахте "Листвяжная"

Стало известно вероятное местонахождение большей части погибших горняков на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщили в экстренных службах.

"Предполагаемое, вероятное местонахождение большинства горняков в шахте известно, но пока из-за сильной загазованности и сохраняющейся угрозы взрыва там работы вести нельзя", — цитирует ТАСС слова собеседника.