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Стало известно вероятное местонахождение большинства погибших на шахте "Листвяжная"

Однако, как сообщили в экстренных службах, движению спасателей мешает сильное задымление на участке, работы в данный момент там вести нельзя.

28 ноября, 17:53

Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Стало известно вероятное местонахождение большей части погибших горняков на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщили в экстренных службах.

"Предполагаемое, вероятное местонахождение большинства горняков в шахте известно, но пока из-за сильной загазованности и сохраняющейся угрозы взрыва там работы вести нельзя", — цитирует ТАСС слова собеседника.

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Ранее Лайф писал, что число пострадавших в "Листвяжной" горноспасателей выросло до 17. Отмечается, что у всех отравление окисью углерода.

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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