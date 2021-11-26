Лайф выяснил личность горноспасателя, найденного живым на шахте "Листвяжная"

Выжившим на шахте "Листвяжная" в Кузбассе оказался помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин. Как стало известно Лайфу, ему 51 год, на службе с 2011 года.

По словам нашего собеседника, чудом выжившего везут в Центр охраны здоровья шахтёров. О его состоянии ещё нет информации, однако он в сознании и может разговаривать.