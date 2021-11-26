Лайф выяснил личность горноспасателя, найденного живым на шахте "Листвяжная"
Он пробыл под землёй почти сутки, мужчину успели признать мёртвым.
Фото © LIFE
Выжившим на шахте "Листвяжная" в Кузбассе оказался помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин. Как стало известно Лайфу, ему 51 год, на службе с 2011 года.
По словам нашего собеседника, чудом выжившего везут в Центр охраны здоровья шахтёров. О его состоянии ещё нет информации, однако он в сознании и может разговаривать.
Напомним, задымление в шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В этот момент там находилось 287 горняков. В результате ЧП погибшими были признаны 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Ещё 63 человека пострадали, включая 11 спасателей. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В Ростехнадзоре заявили, что в 2021 году на "Листвяжной" выявили 914 нарушений.
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