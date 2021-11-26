До 63 увеличилось число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
В региональном Минздраве уточнили, что среди госпитализированных спасателей тяжёлых пациентов нет.
Фото © ТАСС / Киселёв Максим
До 63 увеличилось число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Такие данные приводят местные власти, уточняя, что госпитализированы из них 50 человек.
"На 10 утра (06:00 мск) сегодняшнего дня у нас обратившихся за медицинской помощью после ЧС 63 человека, 13 из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса", — рассказал журналистам заместитель главы регионального Минздрава Виталий Херасков.
По его словам, среди пострадавших спасателей тяжёлых пациентов нет. Все 11 человек, которые ранее были госпитализированы, находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести, угрозы для их жизни нет.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 человек. В результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, к нему привёл взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В Ростехнадзоре заявили, что в 2021 году на "Листвяжной" выявили 914 нарушений.
Комментариев: 0