До 63 увеличилось число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

До 63 увеличилось число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Такие данные приводят местные власти, уточняя, что госпитализированы из них 50 человек.

"На 10 утра (06:00 мск) сегодняшнего дня у нас обратившихся за медицинской помощью после ЧС 63 человека, 13 из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса", — рассказал журналистам заместитель главы регионального Минздрава Виталий Херасков.