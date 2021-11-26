Собянин заверил, что новогодние ярмарки и катки в Москве будут работать зимой

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что грядущей зимой в столице будут работать новогодние ярмарки и катки.

"Мы уже приняли решение: все фестивали будем проводить. Проводить в режиме торговли, инсталляций. Мастер-классы, работу в помещениях, концерты будем проводить, только если будет позволять ситуация. Но в целом всё равно будем фестивали проводить", — сказал градоначальник в беседе с РИА "Новости".

Мэр уточнил, что в этом году обязательно будет проводиться фестиваль "Путешествие в Рождество", который в последний раз проходил с 13 декабря 2019 года по 31 января 2020-го. Тогда его посетило рекордное количество людей — более 26 миллионов человек. Полноценно же фестивали вернутся в Москву, когда закончится пандемия, добавил Собянин.