Аналитики предсказали российским банкам два года рекордной прибыли

Российские банки в 2022 году могут повторить рекорд 2021 года по чистой прибыли и даже превзойти его. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

Как отмечается, чистая прибыль банковского сектора России в 2021 году может достичь 2,5 трлн руб., что станет историческим максимумом. При этом в 2022 году данный показатель прогнозируется на уровне 2,4–2,7 триллиона рублей.

"В следующем году банки столкнутся с заметным ослаблением роста бизнеса, однако увеличившиеся масштабы сектора дают возможность повторить рекорд 2021 года по чистой прибыли, а в позитивном сценарии — даже немного превзойти его", — говорится в обзоре.

По словам экспертов, новые рекорды будут зависеть от политики Центробанка. Аналитики считают, что ЦБ в декабре 2021 года повысит ключевую ставку с 7,5% до 8,5% и будет удерживать её на уровне 8–8,5% в следующем году. На маржу также будут давить выросшие ставки по вкладам: средняя максимальная ставка по топ-10 банков превысит 7,5% до конца 2021 года вместо нынешних 7,16%.