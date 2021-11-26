В шахте "Листвяжная" в Кузбассе найден живой человек
Чудом выжившего в результате ЧП везут в больницу.
Фото © ТАСС / Максим Киселев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил, что в шахте "Листвяжная" найден живой человек. Ранее все пропавшие после ЧП 46 горняков и 6 сотрудников экстренных служб, которые перестали выходить на связь во время поисков, были признаны погибшими.
"В шахте "Листвяжная" найден живой человек. Его везут в больницу. Подробности уточняются", — коротко написал Цивилёв.
Напомним, задымление в шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В этот момент там находилось 287 горняков. В результате ЧП погибшими были признаны 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Ещё 63 человека пострадали, включая 11 спасателей. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В Ростехнадзоре заявили, что в 2021 году на "Листвяжной" выявили 914 нарушений.
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