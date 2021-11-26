В шахте "Листвяжная" в Кузбассе найден живой человек

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил, что в шахте "Листвяжная" найден живой человек. Ранее все пропавшие после ЧП 46 горняков и 6 сотрудников экстренных служб, которые перестали выходить на связь во время поисков, были признаны погибшими.