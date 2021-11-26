"Самый опасный" коронавирус-мутант проник в Израиль

В Израиле выявлен первый случай нового штамма коронавируса B.1.1.529, который учёные уже окрестили самым опасным из всех существующих. Эта мутация подтвердилась у вернувшегося из Малави гражданина, сообщила пресс-служба Минздрава еврейского государства.

"Штамм, обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле у гражданина, который вернулся из Малави. Кроме того, существуют подозрения в отношении ещё двух случаев у вернувшихся из-за границы [граждан], которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции", — уточнили в ведомстве.