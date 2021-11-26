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"Самый опасный" коронавирус-мутант проник в Израиль

Из-за этой разновидности инфекции сегодня соберётся экстренное совещание ВОЗ.

26 ноября, 07:50

Фото © Pixabay

В Израиле выявлен первый случай нового штамма коронавируса B.1.1.529, который учёные уже окрестили самым опасным из всех существующих. Эта мутация подтвердилась у вернувшегося из Малави гражданина, сообщила пресс-служба Минздрава еврейского государства.

"Штамм, обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле у гражданина, который вернулся из Малави. Кроме того, существуют подозрения в отношении ещё двух случаев у вернувшихся из-за границы [граждан], которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции", — уточнили в ведомстве.

В ВОЗ допустили влияние нового штамма ковида на вакцины и диагностику заболевания

В ВОЗ допустили влияние нового штамма ковида на вакцины и диагностику заболевания

Как сообщал ранее Лайф, из-за нового штамма, который, по оценке учёных, может оказаться самым опасным из существующих его разновидностей, ВОЗ созвала экстренную встречу.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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