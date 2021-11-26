Гериатр Конев раскрыл три секрета, которые помогут прожить до 115 лет

Долгожители не обладают магическими способностями, их секрет заключается в генетической предрасположенности к долголетию, хорошем здравоохранении, а ещё они чаще всего социально активны, а вот одиночество является фактором риска, укорачивающим жизнь. Об этом в беседе с Ura.ru рассказали главный внештатный специалист, гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва и доктор медицинских наук профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, геронтолог, гериатр Юрий Конев.

"Секрет долголетия — это прежде всего образ жизни и на 25% генетика. Человек должен быть физически активным, не переедать, употреблять больше клетчатки, отказаться от вредных привычек. Курение и алкоголь несовместимы с долголетием. Когда приводят в пример Черчилля, который курил и вёл нездоровый образ жизни, тут можно ответить: если бы в его арсенале был здоровый образ жизни, то он бы прожил ещё дольше", — отметила Ольга Ткачёва.

Кроме того, эксперт напомнила, что вредные привычки укорачивают жизнь и увеличивают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По её мнению, секрет прост — это социальная активность. Человек должен много общаться и быть востребованным, а вот одиночество, напротив, способно укорачивать жизнь.

Гериатр Юрий Конев пояснил, что долголетие наступает после 90 лет, и согласился с тем, что основную роль в нём играет здоровый образ жизни. По его словам, вполне реально прожить 115–117 лет для женщин и 110–112 лет — для мужчин. Здоровый образ жизни в достижении такой цели составляет 60–70% успеха, генетика — 10–15% и здравоохранение — чуть больше 10%, уточнил учёный.

"Всё ещё идут споры по поводу того, где долгожителей больше — в тёплом климате или в холодном. При этом существует семь голубых зон, и все они сосредоточены в более тёплом климате. Это, в частности, Италия, Центральная Америка, Индия, юг Японии. В таких зонах есть тенденции к долгожительству", — подытожил Конев.