В ВОЗ допустили влияние нового штамма ковида на вакцины и диагностику заболевания

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучают новый штамм коронавируса, получивший название B.1.1.529, который ранее выявили в Южной Африке. Об этом рассказала руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"На данный момент этот вариант отслеживается. Группа по вопросам эволюции вируса обсудит, является ли он вариантом, вызывающим интерес, или вариантом, вызывающим озабоченность. И если речь идёт о последнем, то мы дадим ему название буквы греческого алфавита", — сказала Ван Керкхове.

По её словам, из-за большого числа мутаций новый вариант коронавируса вызывает опасения. В первую очередь изучается влияние штамма на вакцину, а также диагностику заболевания, пояснила Ван Керкхове.