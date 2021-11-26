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Пашинян вылетел в Сочи на переговоры с Путиным и Алиевым

Встреча приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

26 ноября, 07:41
<p>Никол Пашинян. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/photos/2656598051327240" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան</a></p>

Никол Пашинян. Фото © Facebook / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Сочи на переговоры с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

"В Сочи предусмотрена трёхсторонняя встреча Пашиняна с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым", — говорится на сайте правительства.

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Переговоры приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, они проводятся по инициативе России. В ходе встречи особое внимание уделят теме восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе. Стороны также могут обсудить недавнее обострение на армяно-азербайджанской границе.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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