Пашинян вылетел в Сочи на переговоры с Путиным и Алиевым
Встреча приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Никол Пашинян. Фото © Facebook / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Сочи на переговоры с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"В Сочи предусмотрена трёхсторонняя встреча Пашиняна с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым", — говорится на сайте правительства.
Переговоры приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, они проводятся по инициативе России. В ходе встречи особое внимание уделят теме восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе. Стороны также могут обсудить недавнее обострение на армяно-азербайджанской границе.
Комментариев: 0