Пашинян вылетел в Сочи на переговоры с Путиным и Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Сочи на переговоры с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

"В Сочи предусмотрена трёхсторонняя встреча Пашиняна с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым", — говорится на сайте правительства.