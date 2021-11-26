Режим КТО введён в Карачаево-Черкесии из-за двух вооружённых бандитов

Режим контртеррористической операции (КТО) введён в Карачаево-Черкесии, где силовики обнаружили двух вооружённых бандитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

"В целях обеспечения безопасности граждан, недопущения совершения бандитами террористических акций <…> по Карачаево-Черкесской Республике с 08:56 мск 26 ноября 2021 года принято решение о проведении контртеррористической операции", — говорится в сообщении ведомства.

Оперативные мероприятия проводятся на участке горно-лесистой местности под Карачаевском вблизи трассы Каменномост — Учкулан.