Депутат Сухарев предложил увеличить налоговый вычет при покупке жилья для семей с детьми

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой увеличить размер налогового вычета при приобретении жилья семьями с детьми. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. По словам парламентария, поддержка семей с детьми и создание условий для всестороннего развития детей на сегодняшний день являются основами государственной политики. С этой точки зрения его депутатское предложение выглядит логично.

"Прошу Вас поручить рассмотреть целесообразность увеличения предельного размера имущественного вычета при приобретении жилья семьями с детьми, увеличивая размер имущественного вычета на 1 млн рублей за каждого ребёнка в составе семьи", — говорится в тексте обращения парламентария.

Отметим, что в настоящее время каждый работающий гражданин имеет право при приобретении жилья единожды воспользоваться имущественным вычетом до двух миллионов рублей и вернуть с данной суммы в семейный бюджет 13% в виде раньше уплаченного НДФЛ.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров заявил, что ведомство планирует отказаться от декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Ежегодно россияне подают около 14 миллионов таких документов. Глава ведомства отметил, что возможность отказаться от деклараций зависит от доступа налоговиков к данным.