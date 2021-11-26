НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Тела шести погибших в шахте "Листвяжная" подняты на поверхность

Среди них трое горняков и трое горноспасателей.

26 ноября, 07:03
<p>Фото © ТАСС/Максим Киселев</p>

Фото © ТАСС/Максим Киселев

Тела шести человек, погибших при взрыве в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, подняты на поверхность. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. Среди них трое горняков и трое горноспасателей.

"Всего на данный момент спасатели смогли достать на поверхность 6 тел — 3 горняков (двое из них опознаны) и 3 спасателей (их имена известны)", — говорится в сообщении.

Пронзительные кадры: Вещи погибших шахтёров с "Листвяжной" выдали скорбящим родственникам

Пронзительные кадры: Вещи погибших шахтёров с "Листвяжной" выдали скорбящим родственникам

Напомним, задымление в шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. Жертвами трагедии стали 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Ещё 63 человека пострадали, включая 11 спасателей. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В Ростехнадзоре заявили, что в 2021 году на "Листвяжной" выявили 914 нарушений.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1