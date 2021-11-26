Тела шести погибших в шахте "Листвяжная" подняты на поверхность

Тела шести человек, погибших при взрыве в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, подняты на поверхность. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. Среди них трое горняков и трое горноспасателей.