Тела шести погибших в шахте "Листвяжная" подняты на поверхность
Среди них трое горняков и трое горноспасателей.
Фото © ТАСС/Максим Киселев
Тела шести человек, погибших при взрыве в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, подняты на поверхность. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. Среди них трое горняков и трое горноспасателей.
"Всего на данный момент спасатели смогли достать на поверхность 6 тел — 3 горняков (двое из них опознаны) и 3 спасателей (их имена известны)", — говорится в сообщении.
Напомним, задымление в шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. Жертвами трагедии стали 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Ещё 63 человека пострадали, включая 11 спасателей. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В Ростехнадзоре заявили, что в 2021 году на "Листвяжной" выявили 914 нарушений.
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