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Пронзительные кадры: Вещи погибших шахтёров с "Листвяжной" выдали скорбящим родственникам

Родные и близкие глубоко потрясены произошедшей трагедией и боятся, что руководство и владельцы предприятия не понесут строгой ответственности за случившееся.

26 ноября, 06:43

Кадр из видео © Telegram / SHOT

Вещи погибших шахтёров с "Листвяжной" выдали скорбящим родственникам.

Видео © Telegram/SHOT

SHOT опубликовал видео, как семьи погибших горняков с шахты "Листвяжной" выносят их вещи с предприятия и увозят машины, которые те припарковали перед сменой. Родные и близкие глубоко потрясены произошедшей трагедией и винят во всём руководство, которое, зная о нарушениях, отправило рабочих, как говорят сейчас родственники, на верную смерть.

"23-го было 6% метана, 24-го было 7%. Всё равно заставили идти", — рассказывает родственница одного из погибших.

Многие из них опасаются, что виновные в трагедии не понесут ответственность за случившееся.

"Все знали, что там метан. Ну и что, сейчас всех стрелочников возьмут. Они вернут нам 40 с лишним детей, мужей, сыновей?" — восклицает одна из рыдающих женщин.

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Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. В результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Ещё 63 человека пострадали, включая 11 спасателей. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В Ростехнадзоре заявили, что в 2021 году на "Листвяжной" выявили 914 нарушений.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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