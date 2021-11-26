Вещи погибших шахтёров с "Листвяжной" выдали скорбящим родственникам. Видео © Telegram/SHOT

SHOT опубликовал видео, как семьи погибших горняков с шахты "Листвяжной" выносят их вещи с предприятия и увозят машины, которые те припарковали перед сменой. Родные и близкие глубоко потрясены произошедшей трагедией и винят во всём руководство, которое, зная о нарушениях, отправило рабочих, как говорят сейчас родственники, на верную смерть.

"23-го было 6% метана, 24-го было 7%. Всё равно заставили идти", — рассказывает родственница одного из погибших.

Многие из них опасаются, что виновные в трагедии не понесут ответственность за случившееся.