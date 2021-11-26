СК возбудил дело о халатности Ростехнадзора после трагедии на шахте "Листвяжная"
Следователи выяснили, что инспекторы составили акт о проверке объекта, хотя фактически она не проводилась.
Фото © ТАСС / Киселёв Максим
После трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц")", — говорится в сообщении СК.
Следователи установили, что во время инспекции на шахте, которая проходила в текущем месяце, подозреваемые составили лишь акт о проверке объекта, хотя фактически она не проводилась.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. В результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Ещё 63 человека пострадали, включая 11 спасателей. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В Ростехнадзоре заявили, что в 2021 году на "Листвяжной" выявили 914 нарушений.
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