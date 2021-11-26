СК возбудил дело о халатности Ростехнадзора после трагедии на шахте "Листвяжная"

После трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц")", — говорится в сообщении СК.