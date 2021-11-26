Вдова погибшего горняка рассказала о пожаре на шахте "Листвяжная" за 10 дней до трагедии. Видео © Telegram / SHOT

Вдова одного из горняков, погибших на кузбасской шахте "Листвяжная", рассказала, в каких условиях приходилось работать её мужу и остальным шахтёрам. По словам женщины, концентрация метана там превышала норму давно, однако все датчики были замазаны грязью.

"Все датчики в шахте замазаны грязью специально, чтобы они могли добывать уголь. Им говорят: "Вы что, трусы, что ли? Вам что, деньги не нужны? План не нужен?" И заставляли их добывать уголь в таких условиях", — рассказала женщина телеграм-каналу SHOT.

По её словам, совсем недавно на шахте уже было ЧП. Всего за десять дней до трагедии, 15 ноября, там произошёл пожар, который горняки тушили своими силами.