Вдова погибшего горняка рассказала о пожаре на шахте "Листвяжная" за 10 дней до трагедии
По словам женщины, шахтёры отключали датчики, фиксирующие превышение концентрации метана, и продолжали работать.
Скриншот из видео © Telegram / SHOT
Вдова погибшего горняка рассказала о пожаре на шахте "Листвяжная" за 10 дней до трагедии. Видео © Telegram / SHOT
Вдова одного из горняков, погибших на кузбасской шахте "Листвяжная", рассказала, в каких условиях приходилось работать её мужу и остальным шахтёрам. По словам женщины, концентрация метана там превышала норму давно, однако все датчики были замазаны грязью.
"Все датчики в шахте замазаны грязью специально, чтобы они могли добывать уголь. Им говорят: "Вы что, трусы, что ли? Вам что, деньги не нужны? План не нужен?" И заставляли их добывать уголь в таких условиях", — рассказала женщина телеграм-каналу SHOT.
По её словам, совсем недавно на шахте уже было ЧП. Всего за десять дней до трагедии, 15 ноября, там произошёл пожар, который горняки тушили своими силами.
"Прошло буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет. И все это знали. Роспотребнадзор всё проверял. И что они там проверяли? Этот метан давно там зашкаливал. Мой муж звеньевым ходил, на груди был датчик. Он говорит, что "датчик пищит — я его водой намочу, чтобы он не пищал". И дальше работали. Вот в каких условиях они работали", — пояснила женщина.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. В результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Ещё 63 человека пострадали, включая 11 спасателей. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В Ростехнадзоре заявили, что в 2021 году на "Листвяжной" выявили 914 нарушений.
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