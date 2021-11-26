Пассажирка неожиданно родила на борту рейса из Петербурга в Узбекистан

Борт "Аэрофлота", следовавший рейсом из Санкт-Петербурга в узбекский Наманган, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за родов у пассажирки. Ребёнка пришлось принимать бортпроводникам, сообщил ТАСС. Информация о самочувствии мамы и младенца выясняется.

"Командир воздушного судна сообщил о родах на борту, было принято решение следовать в Нижний Новгород. Ребёнок родился, роды приняли бортпроводники. Посадка также прошла благополучно", — сказал собеседник агентства.