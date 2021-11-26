Пассажирка неожиданно родила на борту рейса из Петербурга в Узбекистан
Самолёт с матерью и новорождённым пришлось экстренно сажать в Нижнем Новгороде.
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Борт "Аэрофлота", следовавший рейсом из Санкт-Петербурга в узбекский Наманган, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за родов у пассажирки. Ребёнка пришлось принимать бортпроводникам, сообщил ТАСС. Информация о самочувствии мамы и младенца выясняется.
"Командир воздушного судна сообщил о родах на борту, было принято решение следовать в Нижний Новгород. Ребёнок родился, роды приняли бортпроводники. Посадка также прошла благополучно", — сказал собеседник агентства.
Ранее Лайф рассказывал, как в Самаре таксист принял роды у пассажирки, стоя в пробке. Женщина не только предложила новоявленному акушеру стать крёстным папой для её малыша, но и назвала ребёнка в его честь.
А летом 2019 года жительница Красноярска родила прямо в салоне переполненного автобуса. События развивались настолько стремительно, что водителю пришлось самому отвезти женщину на территорию роддома. А появившийся на свет сибиряк получил в подарок бесплатный проезд на общественном транспорте на всю жизнь.
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