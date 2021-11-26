Погибших на шахте "Листвяжная" спасателей наградят орденами Мужества
Всего жертвами ЧП стали 52 человека — 46 горняков и 6 сотрудников экстренных служб.
Фото © ТАСС / Киселёв Максим
Погибшие на кузбасской шахте "Листвяжная" горноспасатели будут посмертно награждены орденами Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Слова соболезнования выразил исполняющий обязанности главы ведомства Александр Чуприян.
"При проведении поисково-спасательных работ погибло 6 горноспасателей отделения ВГСЧ МЧС России. Горноспасатели, как и шахтёры, выполняли свой долг до конца. Мы безмерно скорбим по погибшим горнякам и спасателям. Это огромная трагедия для всей страны и для МЧС России", — сказал он.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В этот момент там находилось 287 горняков. В результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Ещё 63 человека пострадали, включая 11 спасателей. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В Ростехнадзоре заявили, что в 2021 году на "Листвяжной" выявили 914 нарушений.
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