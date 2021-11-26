Погибших на шахте "Листвяжная" спасателей наградят орденами Мужества

Погибшие на кузбасской шахте "Листвяжная" горноспасатели будут посмертно награждены орденами Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Слова соболезнования выразил исполняющий обязанности главы ведомства Александр Чуприян.

"При проведении поисково-спасательных работ погибло 6 горноспасателей отделения ВГСЧ МЧС России. Горноспасатели, как и шахтёры, выполняли свой долг до конца. Мы безмерно скорбим по погибшим горнякам и спасателям. Это огромная трагедия для всей страны и для МЧС России", — сказал он.