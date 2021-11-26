В Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти
Задержано 15 подозреваемых, среди которых депутаты Верховного Совета и бывшие высокопоставленные чиновники.
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Попытка насильственного захвата власти пресечена в Киргизии, сообщает пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.
"ГКНБ совместно с МВД пресечена деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране", — говорится в сообщении.
Там уточнили, что ГКНБ и МВД в ходе работы "по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов" получили данные о подготовке группой лиц "провокаций дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти". В ходе следственных действий были получены неопровержимые доказательства преступной деятельности указанной группы "под руководством отдельных деструктивно настроенных политических сил, среди которых депутаты Жогорку Кенеша (Верховного Совета) и бывшие высокопоставленные чиновники". По данным ГКНБ, они планировали организовать протесты в Бишкеке и спровоцировать столкновения с силовиками. Осуществить свой план они намеревались с помощью около тысячи "агрессивно настроенных" молодых людей.
По факту случившегося начато досудебное расследование по статье "Приготовление к насильственному захвату власти". Задержано 15 подозреваемых, имена и фамилии которых пока не озвучиваются. Расследование продолжается, устанавливаются и другие члены преступной группы, действиям которых также будет дана соответствующая юридическая оценка.
Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров подписал новую конституцию, текст которой ранее был поддержан гражданами на референдуме.
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