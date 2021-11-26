В Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти

Там уточнили, что ГКНБ и МВД в ходе работы "по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов" получили данные о подготовке группой лиц "провокаций дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти". В ходе следственных действий были получены неопровержимые доказательства преступной деятельности указанной группы "под руководством отдельных деструктивно настроенных политических сил, среди которых депутаты Жогорку Кенеша (Верховного Совета) и бывшие высокопоставленные чиновники". По данным ГКНБ, они планировали организовать протесты в Бишкеке и спровоцировать столкновения с силовиками. Осуществить свой план они намеревались с помощью около тысячи "агрессивно настроенных" молодых людей.