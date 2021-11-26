Британия заявила о планах перебросить танки в Германию "на случай войны с Россией"
Там также рассказали о масштабной модернизации вооружённых сил, в рамках которой армия получит множество новой техники.
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Великобритания планирует перебросить в Германию военную технику на случай войны с Россией. Об этом, как пишет газета The Times, рассказал командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Ральф Вуддисс.
"Особое внимание я уделяю Германии, куда мы перебросим значительное число бронетехники", — сказал Вуддисс.
Также, по его словам, британские военные базы могут появиться в Омане и Кении. Вуддисс рассказал, что в рамках масштабной трансформации вооружённых сил королевства армия получит улучшенные танки Challenger 3, бронетранспортёры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, БПЛА и артиллерийское оружие.
Ранее Лайф писал, что в Генштабе Британии отмечали нежелание России развязывать "настоящую" войну.
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