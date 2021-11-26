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Британия заявила о планах перебросить танки в Германию "на случай войны с Россией"

Там также рассказали о масштабной модернизации вооружённых сил, в рамках которой армия получит множество новой техники.

26 ноября, 07:38
<p>Фото © <a href="https://ukdefencejournal.org.uk/british-army-undergoing-most-significant-shake-up-in-20-years/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ukdefencejournal.org.uk</a></p>

Фото © ukdefencejournal.org.uk

Великобритания планирует перебросить в Германию военную технику на случай войны с Россией. Об этом, как пишет газета The Times, рассказал командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Ральф Вуддисс.

"Особое внимание я уделяю Германии, куда мы перебросим значительное число бронетехники", — сказал Вуддисс.

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Также, по его словам, британские военные базы могут появиться в Омане и Кении. Вуддисс рассказал, что в рамках масштабной трансформации вооружённых сил королевства армия получит улучшенные танки Challenger 3, бронетранспортёры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, БПЛА и артиллерийское оружие.

Ранее Лайф писал, что в Генштабе Британии отмечали нежелание России развязывать "настоящую" войну.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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