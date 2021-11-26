"Мужики — герои!": Выживший с "Листвяжной" рассказал, как горняки выносили коллег из шахты на руках
По его мнению, те, кто остался под землёй, скорее всего, замешкались, потому что старались помочь другим, и погибли сами.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
Горняки, которые были под землёй во время аварии в шахте "Листвяжная", помогали выбраться своим коллегам и выносили на руках тех, кто уже не мог идти. Об этом рассказал один из шахтёров, которому удалось выбраться на поверхность самостоятельно.
"Видел двоих проходчиков, они третьего вели, поддерживали его. Не бросали, кого могли, выносили прямо без сознания кого-то на руках", — приводит ТАСС слова очевидца.
По его мнению, те, кто остался под землёй, скорее всего, замешкались, потому что старались помочь другим, и погибли сами.
"Самому тяжело идти, а кого-то тащить — тем более. Не только силы, ещё и время же теряешь. Мужики — герои, конечно, кто своих там не бросил", — добавил он.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. В результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Ещё 63 человека пострадали, включая 11 спасателей. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В Ростехнадзоре заявили, что в 2021 году на "Листвяжной" выявили 914 нарушений.
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