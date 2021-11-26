Горняки, которые были под землёй во время аварии в шахте "Листвяжная", помогали выбраться своим коллегам и выносили на руках тех, кто уже не мог идти. Об этом рассказал один из шахтёров, которому удалось выбраться на поверхность самостоятельно.

"Видел двоих проходчиков, они третьего вели, поддерживали его. Не бросали, кого могли, выносили прямо без сознания кого-то на руках", — приводит ТАСС слова очевидца.

По его мнению, те, кто остался под землёй, скорее всего, замешкались, потому что старались помочь другим, и погибли сами.