Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА после заключительного игрового дня пятого тура еврокубковых турниров.

В четверг московский "Локомотив" в Лиге Европы уступил на своём поле римскому "Лацио" со счётом 0:3. Шотландские клубы выступили удачнее. "Селтик" на выезде проиграл леверкузенскому "Байеру" (2:3), зато "Рейнджерс" из Глазго победил пражскую "Спарту" (2:0).

Перед матчами заключительного тура групповых этапов еврокубков Россия идёт на десятом месте в таблице коэффициентов УЕФА, набрав 32,682 балла. Шотландия с 33,100 балла занимает девятое место. По итогам декабрьских матчей страны могут поменяться местами, если "Рейнджерс" и "Селтик" проиграют свои матчи в Лиге Европы, а "Зенит", "Спартак" и "Локомотив" на троих наберут 0,6 балла (три ничьи или одна победа и одна ничья).