Валиева, Туктамышева и другие в борьбе за финал: В Сочи стартует этап Гран-при России по фигурному катанию В ближайшие дни любимый многими город-курорт превратится в мировую столицу фигурного катания, а на льду будут кипеть нешуточные страсти 25 ноября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Matthew Stockman - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Завершающий перед большим финалом этап Гран-при этого года проходит в нашей стране. И не где-нибудь, а в Сочи — городе Олимпиады 2014 года. Под сводами легендарной арены зрители смогут увидеть почти всех сильнейших фигуристов планеты на сегодняшний день. Фавориты — наши, естественно. Борьбу они ведут не только за путёвки в Пекин (всё-таки это более заочная история), но и за поездку на финал серии в японскую Осаку. Разбираемся, кто же предстанет на суд публики в статусе главных фаворитов.

Женщины: в погоне за российским пьедесталом

В женском одиночном катании ситуация достаточно однозначна. От России в Сочи выступит мощное со всех сторон трио: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых. Две молодые звёздочки группы Этери Тутберидзе и опытнейшая прима нашего фигурного катания от Алексея Мишина. Фаворитку легко определить абсолютно невооружённым глазом.

Конечно же, это Камила Валиева. Она уже давно соревнуется не столько с соперницами, сколько сама с собой и своими предыдущими результатами. В этом сезоне она дважды выходила на старты и оба раза била мировые рекорды. С учётом домашнего судейства и поддержки трибун многие верят, что Валиева расправится с рекордом и в третий раз.

Камила Валиева Фото © Matthew Stockman - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Другая интрига: а кто за ней? Тут тоже сомнений не так много в том, что Туктамышева на одном лишь опыте и умении выдавать феноменальный прокат в нужное время сможет забрать второе место себе. Хромых же при таких раскладах должна становиться третьей. И для нас это будет просто идеально, ведь тогда в финал Гран-при отправятся все трое, а из шести его участниц пять будут представлять нашу страну. Вот уж неплохая перспектива превратить старт в Осаке в репетицию чемпионата России.

Вмешаться в борьбу за медали может бельгийка Луна Хендрикс. Один раз она в нынешнем сезоне это уже сделала и взяла бронзу на одном из этапов. Но в то, что такое произойдёт в Сочи, верится не сильно. Всё-таки на своём льду наши должны брать максимум. Тем более что для попадания в финал Хендрикс нужно стать минимум второй. Задача, как вы понимаете, практически нереальная.

Мужчины: Коляда — фаворит и должен ехать в Осаку

В мужском одиночном катании ситуация выглядит куда менее однозначной. Тут нашего пьедестала ждать точно не стоит, но в роли возможного победителя эксперты и букмекеры видят нашего Михаила Коляду. К слову, обладатель серебряной награды итальянского этапа на всех парах стремится попасть в Осаку. Победа в Сочи положит в руки нашего фигуриста заветный билет на финал в Японию.

Михаил Коляда Фото © Joosep Martinson - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Поболеть стоит и за Евгения Семененко. Молодой ученик Алексея Мишина был хорош на этапе в Канаде, где ему буквально пары баллов не хватило для того, чтобы стать вторым. Любопытно, что шансы на финал Гран-при в Осаке есть и у него, но для этого нужно одолеть Коляду. Задача не из простых, но почему бы не рискнуть? Тем более что ждать поблажек от более старшего товарища не стоит.

Интересно будет понаблюдать и за грузинским учеником Этери Тутберидзе Морисом Квителашвили. На почти родной земле он презентует достаточно любопытный контент. Понятно, что за победу он вряд ли поборется, а вот зацепить какую-нибудь награду ему вполне по силам. Правда, компания у него в соперниках подбирается приличная: японцы Кэйдзи Танака и Кадзуки Томоно, а также итальянец Маттео Риццо. Не забудем упомянуть и ещё одного россиянина — Марка Кондратюка, который также возьмёт старт на этапе в Сочи.

Спортивные пары и танцы на льду: снова наши в фаворитах

Оба парных вида программы должны порадовать российских болельщиков так же сильно, как и индивидуальные. В соревнованиях спортивных пар главные звёзды — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Действующие чемпионы мира вряд ли будут сбавлять обороты, особенно с учётом триумфа на этапе в Японии, где позади себя они оставили дуэт Тарасова/Морозов, который теперь тренируется у Этери Тутберидзе. Для прохода в финал Мишиной и Галлямову будет достаточно попасть в тройку, что они с лёгкостью должны сделать.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото © Koki Nagahama - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Немного сложнее задача у ещё одной нашей интересной пары — Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина. Пока что на их счету лишь второе место на этапе Гран-при в Канаде и 13 баллов в общем зачёте. Но шансы у них достаточно неплохие на итоговое попадание в Осаку. Нужно "всего лишь" оказаться в топ-2 — и дело в шляпе.

В танцах бесспорные фавориты — наш дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Проиграть в Сочи они могут только в случае какого-то невероятного форс-мажора. В этом уверены и эксперты, и букмекеры. За ними наблюдать интересно не столько на отдельных стартах, сколько в разрезе их борьбы с французским дуэтом Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Последний, как вы знаете, перед этим сезоном сильно обозлился на нашего арбитра Александра Веденина из-за его слов об ориентации спортсмена.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото © Atsushi Tomura - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Но если Синицина и Кацалапов уже одной ногой в Осаке, то вот другой наш дуэт — Александра Степанова и Иван Букин — после двух третьих мест вряд ли сможет пройти в финал серии. Для этого им нужно приложить какие-то сверхусилия и одолеть-таки действующих чемпионов мира. Главный соперник для нашей второй пары — итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия). Именно им многие прочат последнюю, шестую путёвку в Осаку.

Расписание соревнований и где смотреть

Этап Гран-при России пройдёт в Сочи с 26 по 28 ноября. В прямом эфире полностью все соревнования можно посмотреть на сайте Первого канала. В телевизионном эфире зрители смогут понаблюдать за двумя видами программы: короткой программой у женщин и произвольным прокатом спортивных пар.

Расписание этапа Гран-при России – 2021 по фигурному катанию 26 ноября: 13:30 — мужчины, короткая программа;

15:30 — танцы на льду, ритм-танец;

18:00 — спортивные пары, короткая программа;

19:25 — женщины, короткая программа (прямой эфир на Первом канале с 19:45). 27 ноября: 13:30 — мужчины, произвольная программа;

15:40 — танцы на льду, произвольная программа;

17:30 — пары, произвольная программа (прямой эфир на Первом канале с 17:45);

19:10 — женщины, произвольная программа. 28 ноября: 15:00 — показательные выступления.

Авторы Шамиль Гаджиев