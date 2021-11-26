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В нижегородском Минздраве рассказали о состоянии родившегося на борту самолёта малыша

В ведомстве добавили, что эвакуация роженицы с лайнера прошла без каких-либо осложнений.

26 ноября, 08:24
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Младенец, который появился на свет на борту самолёта, летевшего из Санкт-Петербурга в Узбекистан, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства Нижегородской области, где лайнер совершил экстренную посадку.

"По информации регионального Минздрава, новорождённый был доставлен из аэропорта в областной перинатальный центр. Находится в отделении новорождённых, состояние удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Там добавили, что эвакуация роженицы с борта самолёта прошла без каких-либо осложнений. Вес ребёнка составил 3 килограмма 350 граммов.

В Самаре таксист принял роды у пассажирки, стоя в пробке

В Самаре таксист принял роды у пассажирки, стоя в пробке

Как сообщал Лайф, борт авиакомпании "Аэрофлот" направлялся из Санкт-Петербурга в узбекский Наманган. Пока лайнер снижался на Нижний Новгород, бортпроводники приняли роды. Посадка прошла благополучно.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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