В нижегородском Минздраве рассказали о состоянии родившегося на борту самолёта малыша
В ведомстве добавили, что эвакуация роженицы с лайнера прошла без каких-либо осложнений.
Фото © Pexels
Младенец, который появился на свет на борту самолёта, летевшего из Санкт-Петербурга в Узбекистан, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства Нижегородской области, где лайнер совершил экстренную посадку.
"По информации регионального Минздрава, новорождённый был доставлен из аэропорта в областной перинатальный центр. Находится в отделении новорождённых, состояние удовлетворительное", — говорится в сообщении.
Там добавили, что эвакуация роженицы с борта самолёта прошла без каких-либо осложнений. Вес ребёнка составил 3 килограмма 350 граммов.
Как сообщал Лайф, борт авиакомпании "Аэрофлот" направлялся из Санкт-Петербурга в узбекский Наманган. Пока лайнер снижался на Нижний Новгород, бортпроводники приняли роды. Посадка прошла благополучно.
Комментариев: 0