В нижегородском Минздраве рассказали о состоянии родившегося на борту самолёта малыша

Младенец, который появился на свет на борту самолёта, летевшего из Санкт-Петербурга в Узбекистан, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства Нижегородской области, где лайнер совершил экстренную посадку.

"По информации регионального Минздрава, новорождённый был доставлен из аэропорта в областной перинатальный центр. Находится в отделении новорождённых, состояние удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Там добавили, что эвакуация роженицы с борта самолёта прошла без каких-либо осложнений. Вес ребёнка составил 3 килограмма 350 граммов.