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В Карачаево-Черкесии нейтрализовали двух вооружённых бандитов, планировавших теракты

Злоумышленникам предложили сложить оружие и сдаться, но они открыли огонь.

26 ноября, 08:06
<p>Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ</p>

Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

В Карачаево-Черкесии нейтрализовали двух вооружённых бандитов, из-за которых ранее в регионе объявили режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), они планировали террористические преступления и скрывались в Карачаевском районе.

"В результате задействования необходимых сил и средств органов безопасности и сил правопорядка на одном из участков горно-лесистой местности были обнаружены и блокированы двое бандитов", говорится в сообщении НАК.

Злоумышленникам предложили сложить оружие и сдаться, но они открыли огонь по силовикам. В результате напавшие были нейтрализованы ответным огнём.

Режим КТО введён в Карачаево-Черкесии из-за двух вооружённых бандитов

Режим КТО введён в Карачаево-Черкесии из-за двух вооружённых бандитов

Ранее в Карачаево-Черкесии при задержании подозреваемого в краже из мечети погиб полицейский, ещё один правоохранитель был ранен.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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