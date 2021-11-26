В Карачаево-Черкесии нейтрализовали двух вооружённых бандитов, планировавших теракты

В Карачаево-Черкесии нейтрализовали двух вооружённых бандитов, из-за которых ранее в регионе объявили режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), они планировали террористические преступления и скрывались в Карачаевском районе.

"В результате задействования необходимых сил и средств органов безопасности и сил правопорядка на одном из участков горно-лесистой местности были обнаружены и блокированы двое бандитов", — говорится в сообщении НАК.

Злоумышленникам предложили сложить оружие и сдаться, но они открыли огонь по силовикам. В результате напавшие были нейтрализованы ответным огнём.