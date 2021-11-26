В Приангарье браконьеры застрелили спящую в берлоге медведицу и её детёнышей

В Иркутской области местные жители разорили берлогу и застрелили медведицу вместе с медвежатами. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, против них возбудили уголовное дело о незаконной охоте.

Инцидент раскрылся после того, как полицейские в ходе рейдов остановили внедорожник, в багажнике которого были обнаружены шкуры и лапы медведей. Водитель попытался объяснить, что нашёл останки зверей в лесу, но блюстители порядка ему не поверили. Выяснилось, что в убийстве животных участвовало четверо местных жителей.

"По предварительным данным, злоумышленники разорили берлогу и отстрелили медведицу с тремя медвежатами. Свои противоправные действия они зафиксировали на камеру мобильного телефона", — рассказали в полиции.

По оценкам специалистов, ущерб от незаконной охоты составил 240 тысяч рублей. Всем подозреваемым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.