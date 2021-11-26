В Приангарье браконьеры застрелили спящую в берлоге медведицу и её детёнышей
Полицейским они сперва попытались объяснить, что нашли останки животных в лесу.
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В Иркутской области местные жители разорили берлогу и застрелили медведицу вместе с медвежатами. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, против них возбудили уголовное дело о незаконной охоте.
Инцидент раскрылся после того, как полицейские в ходе рейдов остановили внедорожник, в багажнике которого были обнаружены шкуры и лапы медведей. Водитель попытался объяснить, что нашёл останки зверей в лесу, но блюстители порядка ему не поверили. Выяснилось, что в убийстве животных участвовало четверо местных жителей.
"По предварительным данным, злоумышленники разорили берлогу и отстрелили медведицу с тремя медвежатами. Свои противоправные действия они зафиксировали на камеру мобильного телефона", — рассказали в полиции.
По оценкам специалистов, ущерб от незаконной охоты составил 240 тысяч рублей. Всем подозреваемым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее Лайф рассказывал, что 20 октября в Уватском районе Тюменской области медведь напал на трёх рыбаков. Одним из них оказался 23-летний боксёр Илья Медведев. Именно он убил дикого зверя с помощью ножа во время смертельной схватки. К сожалению, до этого хищник успел напасть на 48-летнего друга Ильи. От полученных травм Вячеслав Дудник погиб на месте. Позднее тренер убившего медведицу боксёра заявил, что не верит в версию о браконьерстве. По его мнению, мужчины были совершенно не готовы к встрече со зверем и спортсмену повезло, что он остался жив.
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