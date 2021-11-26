В Ачинске забывшую сменку четвероклассницу заставили ходить босиком по школе
Ученица пришла на уроки без второй обуви, преподавательница потребовала разуться и ходить на занятия босоногой.
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Прокуратура в красноярском Ачинске проверяет информацию об ученице, которую учитель заставила ходить по школе без обуви из-за отсутствия сменки, сообщается на сайте Прокуратуры Красноярского края.
"Ачинская городская прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о нарушении прав ребёнка, которого учитель заставила ходить без обуви в образовательном учреждении", — говорится в сообщении.
В ведомстве предварительно установили, что ученица четвёртого класса школы № 8 в Ачинске пришла в школу без сменной обуви, учительница потребовала идти на занятия без обуви, кроме того, девочка ходила босиком и по школе.
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