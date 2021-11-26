В России выявили 34 690 заболевших ковидом за сутки

За минувшие сутки в России выявили 34 690 заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала пандемии всего в стране заразилось ковидом 9 502 879 человек в 85 регионах, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с вирусом.

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Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве — 3929, Подмосковье — 1812, Санкт-Петербурге — 1704. За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 36 145 пациентов. Всего с начала пандемии врачи в РФ поставили на ноги 8 200 971 инфицированного.

За последние сутки подтверждено 1235 смертей, за весь период по России от ковида и вызванных им осложнений умерло 270 292 человека.