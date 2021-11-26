Уголовные дела о трагедии на шахте "Листвяжная" переданы в центральный аппарат СК
Расследование ведётся по статьям 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 293 УК РФ (халатность).
Прокурор города Белово Александр Царев на территории шахты "Листвяжная".
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовные дела о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"Председатель Следственного комитета России поручил передать в Главное следственное управление два уголовных дела о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, которые будут соединены в одном производстве", — проинформировала она.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Однако ранее в пятницу стало известно, что в шахте найден один живой человек.
В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В Ростехнадзоре заявили, что в 2021 году на "Листвяжной" выявили 914 нарушений.
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