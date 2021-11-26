Уголовные дела о трагедии на шахте "Листвяжная" переданы в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовные дела о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета России поручил передать в Главное следственное управление два уголовных дела о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, которые будут соединены в одном производстве", — проинформировала она.