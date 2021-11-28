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В Великобритании испугались возможного военного альянса России и Китая

По мнению эксперта, союз Москвы и Пекина лишит США статуса сверхдержавы и спровоцирует панику на Западе. И первым, к кому обратится за помощью Вашингтон, будет Лондон.

28 ноября, 17:44

Фото © Shutterstock

Военное партнёрство России и Китая грозит США утратой статуса ведущей державы, а для всех западных государств это рано или поздно обернётся катастрофическими последствиями, пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на научного сотрудника Общества Генри Джексона и эксперта по РФ Изабель Соукинс.

Если объединение стран в военный союз всё же произойдёт, то первым делом Москва и Пекин захотят приструнить США по ряду важнейших аспектов, считает аналитик. По её мнению, альянс также спровоцирует панику и в главном союзнике Вашингтона, то есть на Западе.

"Америка не сможет бороться с Россией и Китаем в одиночку. Ей понадобится помощь западных партнёров, и я думаю, что к нам (Великобритании. — Прим Лайфа.) она обратится в первую очередь", — отметила Соукинс.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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