В Великобритании испугались возможного военного альянса России и Китая
По мнению эксперта, союз Москвы и Пекина лишит США статуса сверхдержавы и спровоцирует панику на Западе. И первым, к кому обратится за помощью Вашингтон, будет Лондон.
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Военное партнёрство России и Китая грозит США утратой статуса ведущей державы, а для всех западных государств это рано или поздно обернётся катастрофическими последствиями, пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на научного сотрудника Общества Генри Джексона и эксперта по РФ Изабель Соукинс.
Если объединение стран в военный союз всё же произойдёт, то первым делом Москва и Пекин захотят приструнить США по ряду важнейших аспектов, считает аналитик. По её мнению, альянс также спровоцирует панику и в главном союзнике Вашингтона, то есть на Западе.
"Америка не сможет бороться с Россией и Китаем в одиночку. Ей понадобится помощь западных партнёров, и я думаю, что к нам (Великобритании. — Прим Лайфа.) она обратится в первую очередь", — отметила Соукинс.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая. Дипломат отметил, что поручения глав государств выполняются на всех уровнях власти, а также находят отражение и позитивный отклик в гражданском обществе.
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