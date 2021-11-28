В Великобритании испугались возможного военного альянса России и Китая

Военное партнёрство России и Китая грозит США утратой статуса ведущей державы, а для всех западных государств это рано или поздно обернётся катастрофическими последствиями, пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на научного сотрудника Общества Генри Джексона и эксперта по РФ Изабель Соукинс.

Если объединение стран в военный союз всё же произойдёт, то первым делом Москва и Пекин захотят приструнить США по ряду важнейших аспектов, считает аналитик. По её мнению, альянс также спровоцирует панику и в главном союзнике Вашингтона, то есть на Западе.

"Америка не сможет бороться с Россией и Китаем в одиночку. Ей понадобится помощь западных партнёров, и я думаю, что к нам (Великобритании. — Прим Лайфа.) она обратится в первую очередь", — отметила Соукинс.