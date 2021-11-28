Участники финала конкурса "Твой ход" создали студенческий совет

Участники финала первого всероссийского студенческого конкурса "Твой ход" , который проходит с 27 по 29 ноября в Сочи, создали студенческий совет. В него вошло 35 человек из самых разных регионов страны, а лидером избрана учащаяся Иркутского государственного университета Софья Рукавишникова. Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Лайфа, ежедневно студсовет будет встречаться с оргкомитетом конкурса и обсуждать насущные вопросы.

Отмечается, что 28 ноября, во второй день финала "Твоего хода", студенты продолжили участие в испытаниях конкурса и внеучебных лекциях. Так, в числе гостей были директор по связям с вузами VK Сергей Марданов, вице-губернатор Оренбургской области, победитель конкурса "Лидеры России" Игнат Петухов, основатель и глава компании "Моторика" Илья Чех, а также создатель компании Genotek Артём Елмуратов. Все эксперты поделились занимательными историями из личного профессионального опыта.







