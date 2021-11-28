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Участники финала конкурса "Твой ход" создали студенческий совет

По итогам состязаний назовут имена 200 победителей, которые получат премии в размере одного миллиона рублей. Эти средства можно вложить в обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

28 ноября, 17:41

Фото © Пресс-служба конкурса

Участники финала первого всероссийского студенческого конкурса "Твой ход", который проходит с 27 по 29 ноября в Сочи, создали студенческий совет. В него вошло 35 человек из самых разных регионов страны, а лидером избрана учащаяся Иркутского государственного университета Софья Рукавишникова. Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Лайфа, ежедневно студсовет будет встречаться с оргкомитетом конкурса и обсуждать насущные вопросы.

Отмечается, что 28 ноября, во второй день финала "Твоего хода", студенты продолжили участие в испытаниях конкурса и внеучебных лекциях. Так, в числе гостей были директор по связям с вузами VK Сергей Марданов, вице-губернатор Оренбургской области, победитель конкурса "Лидеры России" Игнат Петухов, основатель и глава компании "Моторика" Илья Чех, а также создатель компании Genotek Артём Елмуратов. Все эксперты поделились занимательными историями из личного профессионального опыта.

  • Фото © Пресс-служба конкурса
    Фото © Пресс-служба конкурса
  • Фото © Пресс-служба конкурса
    Фото © Пресс-служба конкурса
  • Фото © Пресс-служба конкурса
    Фото © Пресс-служба конкурса
  • Фото © Пресс-служба конкурса
    Фото © Пресс-служба конкурса

Фото © Пресс-служба конкурса

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В ходе конкурсных испытаний финалисты приступили к разработке прототипов проектов, а защищать их предстоит в заключительный день конкурса, то есть уже завтра, 29 ноября. По итогам "Твоего хода" будут названы имена 200 победителей, которые получат премии в размере одного миллиона рублей. Эти средства студенты смогут потратить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Напомним, для участия в конкурсе "Твой ход" зарегистрировалось свыше 560 тысяч студентов. При этом организаторы ожидали такое большое количество людей.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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