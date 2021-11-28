Песков объяснил, почему вслед за Путиным не испытает на себе назальную вакцину от ковида

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами объяснил, почему не последует примеру главы государства Владимира Путина и не испытает лично на себе назальную вакцину от коронавирусной инфекции.

"Да я только сделал "Спутник лайт". Просто зачем?" — ответил представитель Кремля.

По словам Пескова, после вакцинации однокомпонентным отечественным препаратом у него сохраняется высокий титр антител. К тому же, как он подчеркнул, и до прививки была высокая степень защиты. Ранее пресс-секретарь российского лидера переболел ковидом.