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Песков объяснил, почему вслед за Путиным не испытает на себе назальную вакцину от ковида

По словам представителя Кремля, после вакцинации "Спутником лайт" у него сохраняется высокий титр антител. К тому же до прививки у него также была высокая степень защиты.

28 ноября, 17:18
<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Владислав Шатило</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами объяснил, почему не последует примеру главы государства Владимира Путина и не испытает лично на себе назальную вакцину от коронавирусной инфекции.

"Да я только сделал "Спутник лайт". Просто зачем?" — ответил представитель Кремля.

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По словам Пескова, после вакцинации однокомпонентным отечественным препаратом у него сохраняется высокий титр антител. К тому же, как он подчеркнул, и до прививки была высокая степень защиты. Ранее пресс-секретарь российского лидера переболел ковидом.

Напомним, что 21 ноября Владимир Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Глава государства сделал прививку вакциной "Спутник лайт", а потом испытал на себе ещё и назальную вакцину от ковида. Как позже признался российский лидер, процедура прошла настолько быстро, что никаких ощущений он и не успел испытать.

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Иммунолог Жемчугов назвал преимущество назальной вакцины от ковида

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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