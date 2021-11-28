Песков объяснил, почему вслед за Путиным не испытает на себе назальную вакцину от ковида
По словам представителя Кремля, после вакцинации "Спутником лайт" у него сохраняется высокий титр антител. К тому же до прививки у него также была высокая степень защиты.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Владислав Шатило
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами объяснил, почему не последует примеру главы государства Владимира Путина и не испытает лично на себе назальную вакцину от коронавирусной инфекции.
"Да я только сделал "Спутник лайт". Просто зачем?" — ответил представитель Кремля.
По словам Пескова, после вакцинации однокомпонентным отечественным препаратом у него сохраняется высокий титр антител. К тому же, как он подчеркнул, и до прививки была высокая степень защиты. Ранее пресс-секретарь российского лидера переболел ковидом.
Напомним, что 21 ноября Владимир Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Глава государства сделал прививку вакциной "Спутник лайт", а потом испытал на себе ещё и назальную вакцину от ковида. Как позже признался российский лидер, процедура прошла настолько быстро, что никаких ощущений он и не успел испытать.
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