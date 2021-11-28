В Кремле надеются, что переговоры Путина и Байдена пройдут до конца года
Дмитрий Песков также заметил, что, скорее всего, эта встреча состоится в формате видеоконференции.
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На данный момент подвижек к организации переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, однако они могут состояться до конца года. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что до конца года это общение сможет состояться", — сказал Песков, уточнив, что на сегодняшний день дата встречи не определена.
А вот отвечая на вопрос журналистов о том, в каком формате пройдёт встреча, представитель Кремля заметил, что, скорее всего, это будет видеоконференция.
Ранее сообщалось, что Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти данные, отметил, что всё возможно, но реальных договорённостей пока нет. К тому же политологи предложили не ждать особого прорыва от возможной новой встречи глав государств.
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