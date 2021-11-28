В Кремле надеются, что переговоры Путина и Байдена пройдут до конца года

На данный момент подвижек к организации переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, однако они могут состояться до конца года. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что до конца года это общение сможет состояться", — сказал Песков, уточнив, что на сегодняшний день дата встречи не определена.