НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков объяснил, что стоит за беспочвенными обвинениями Украины в адрес России

В Киеве неоднократно заявляли, что Москва якобы агрессивно себя ведёт в Донбассе, отметил представитель Кремля. По его мнению, так Незалежная попросту хочет воплотить коварный план в реальность.

28 ноября, 17:01

Фото © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Украина может попытаться решить конфликт в Донбассе силой, прикрываясь обвинениями в адрес России насчёт якобы нарастающей агрессии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы опасаемся, мы уже говорили, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку [Киева] по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием", — отметил в разговоре с журналистами представитель Кремля.

Переход на военное положение: Почему Зеленский готовится возобновить войну в Донбассе

Переход на военное положение: Почему Зеленский готовится возобновить войну в Донбассе

Все обвинения в адрес российской стороны в якобы агрессии в Донбассе являются "беспочвенными и неверными по сути", подчеркнул Песков.

В Кремле сочли неприемлемой истерию, нагнетаемую англосаксонскими СМИ и Зеленским

В Кремле сочли неприемлемой истерию, нагнетаемую англосаксонскими СМИ и Зеленским

Ранее Лайф рассказывал, что США поставили Украине 80 тонн боеприпасов. Это уже четвёртая поставка в рамках поручения, которое президент Соединённых Штатов Джо Байден дал в августе. В рамках третьей партии в конце октября Киев получил от Вашингтона боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение.


Путин считает, что Запад обостряет ситуацию в Донбассе поставками Киеву оружия

Путин считает, что Запад обостряет ситуацию в Донбассе поставками Киеву оружия

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1