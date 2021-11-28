Песков объяснил, что стоит за беспочвенными обвинениями Украины в адрес России

Украина может попытаться решить конфликт в Донбассе силой, прикрываясь обвинениями в адрес России насчёт якобы нарастающей агрессии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы опасаемся, мы уже говорили, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку [Киева] по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием", — отметил в разговоре с журналистами представитель Кремля.