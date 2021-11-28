Песков объяснил, что стоит за беспочвенными обвинениями Украины в адрес России
В Киеве неоднократно заявляли, что Москва якобы агрессивно себя ведёт в Донбассе, отметил представитель Кремля. По его мнению, так Незалежная попросту хочет воплотить коварный план в реальность.
Фото © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
Украина может попытаться решить конфликт в Донбассе силой, прикрываясь обвинениями в адрес России насчёт якобы нарастающей агрессии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы опасаемся, мы уже говорили, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку [Киева] по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием", — отметил в разговоре с журналистами представитель Кремля.
Все обвинения в адрес российской стороны в якобы агрессии в Донбассе являются "беспочвенными и неверными по сути", подчеркнул Песков.
Ранее Лайф рассказывал, что США поставили Украине 80 тонн боеприпасов. Это уже четвёртая поставка в рамках поручения, которое президент Соединённых Штатов Джо Байден дал в августе. В рамках третьей партии в конце октября Киев получил от Вашингтона боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение.
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