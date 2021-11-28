В Кремле сочли неприемлемой истерию, нагнетаемую англосаксонскими СМИ и Зеленским
По словам Дмитрия Пескова, подобные настроения поддерживаются украинскими политиками, однако они беспочвенны.
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Истерика, которую нагнетают англосаксонские СМИ и президент Украины Владимир Зеленский, неприемлема. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Эта истерика, которая нагнетается сейчас в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками", — сказал Песков, отметив, что руководит ею сам Зеленский.
В Кремле считают её абсолютно неприемлемой, добавил официальный представитель Кремля.
Ранее обозреватель издания Business Insider заявил, что действия США на Украине могут привести к войне с Россией. По мнению автора, Вашингтон, предоставляя Киеву гарантии квазибезопасности, ведёт крайне опасную игру.
В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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