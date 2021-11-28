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В Кремле сочли неприемлемой истерию, нагнетаемую англосаксонскими СМИ и Зеленским

По словам Дмитрия Пескова, подобные настроения поддерживаются украинскими политиками, однако они беспочвенны.

28 ноября, 16:55
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Истерика, которую нагнетают англосаксонские СМИ и президент Украины Владимир Зеленский, неприемлема. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Эта истерика, которая нагнетается сейчас в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками", — сказал Песков, отметив, что руководит ею сам Зеленский.

В Кремле считают её абсолютно неприемлемой, добавил официальный представитель Кремля.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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