Глава ЕК назвала необходимым создание Центра по анализу ситуации в сфере гибридных угроз

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен создать Центр по анализу ситуации в сфере пропаганды и гибридных угроз. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Риге.

"Мы убеждены, что, для того чтобы принимать правильные решения и действовать своевременно и активно, нам нужны правильные информационные и аналитические возможности во всём ЕС", — приводит её слова ТАСС.

Именно по этой причине Евросоюзу необходим собственный Совместный центр по анализу ситуации, отметила Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что гибридные угрозы становятся острее, в связи с этим ЕС и Североатлантический альянс должны вывести сотрудничество на новый уровень.