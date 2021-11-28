Глава ЕК назвала необходимым создание Центра по анализу ситуации в сфере гибридных угроз
По мнению фон дер Ляйен, для принятия правильных решений и своевременного и активного реагирования нужны правильные информационные и аналитические возможности во всём Евросоюзе.
Фото © ТАСС / ЕРА / CHRISTIAN HARTMANN / POOL
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен создать Центр по анализу ситуации в сфере пропаганды и гибридных угроз. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Риге.
"Мы убеждены, что, для того чтобы принимать правильные решения и действовать своевременно и активно, нам нужны правильные информационные и аналитические возможности во всём ЕС", — приводит её слова ТАСС.
Именно по этой причине Евросоюзу необходим собственный Совместный центр по анализу ситуации, отметила Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что гибридные угрозы становятся острее, в связи с этим ЕС и Североатлантический альянс должны вывести сотрудничество на новый уровень.
Ранее Лайф писал, что глава Еврокомиссии подтвердила расширение санкций ЕС и США против Белоруссии. По мнению фон дер Ляйен, ситуация на белорусско-польской границе — не миграционный кризис, а попытка Минска дестабилизировать соседей.
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