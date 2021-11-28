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У Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство

Врачи считают, что политик нуждается в стационарном мультидисциплинарном реабилитационном лечении.

28 ноября, 16:29

Фото © ТАСС / Ткаченко Игорь

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя консилиума врачей, занимающихся мониторингом лечения, Мариам Джишкариани. Как она указала, связан синдром с нахождением в тюрьме и "фактами насилия".

"Наблюдается также и неврологическая симптоматика. Вы знаете, речь идёт также об энцефалопатии Вернике, что является результатом голодовки", — уточнила Джишкариани.

Врач считает, что Саакашвили нуждается в стационарном мультидисциплинарном реабилитационном лечении.

Напомним, что ранее Саакашвили перевезли из тюремной больницы в Глдани в военный госпиталь в Гори. В последнее время сообщалось, что политик, голодавший в течение 50 дней, испытывал серьёзные проблемы со здоровьем. Так, после встречи с адвокатами его унесли на носилках в бессознательном состоянии.

Адвокат заявил, что Саакашвили в тюрьме "стал жертвой пыток"

Адвокат заявил, что Саакашвили в тюрьме "стал жертвой пыток"

1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, тогда поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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