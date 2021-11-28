Опубликован тизер сериала "Книга Бобы Фетта" — спин-оффа "Мандалорца"

На официальном ютуб-канале "Звёздных войн" (Star Wars) появился тизер сериала под названием "Книга Бобы Фетта" — спин-оффа "Мандалорца", где повествуется о легендарном наёмнике.

По сюжету наёмник Боб Фетт и его напарница Феннек Шанд намерены захватить власть на планете Татуин в отместку Джаббе Хатту и его синдикату. История сериала разворачивается после событий второго сезона "Мандалорца", вышедшего в октябре прошлого года.

Премьера "Книги Бобы Фетта", где к роли главного героя вернулся новозеландский актёр Темуэра Моррисон, запланирована на 29 декабря 2021-го.