Опубликован тизер сериала "Книга Бобы Фетта" — спин-оффа "Мандалорца"
Премьера киноленты, где к роли главного героя вернулся новозеландский актёр Темуэра Моррисон, запланирована на 29 декабря текущего года.
Скриншот © YouTube / Star Wars
На официальном ютуб-канале "Звёздных войн" (Star Wars) появился тизер сериала под названием "Книга Бобы Фетта" — спин-оффа "Мандалорца", где повествуется о легендарном наёмнике.
По сюжету наёмник Боб Фетт и его напарница Феннек Шанд намерены захватить власть на планете Татуин в отместку Джаббе Хатту и его синдикату. История сериала разворачивается после событий второго сезона "Мандалорца", вышедшего в октябре прошлого года.
Премьера "Книги Бобы Фетта", где к роли главного героя вернулся новозеландский актёр Темуэра Моррисон, запланирована на 29 декабря 2021-го.
А ранее Лайф сообщал, что стала известна дата выхода спин-оффа сериала "Как я встретил вашу маму". Пока не ясно, насколько ностальгическим получился новый ситком, но дизайн логотипа, который напомнит о первом проекте, бесспорно, порадует давних поклонников.
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