Народная милиция ЛНР перехватила украинский беспилотник
Устройство летело в районе населённого пункта Счастье, который находится под контролем Киева.
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На линии соприкосновения в Луганской Народной Республике был перехвачен украинский беспилотник. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
"Вчера в районе населённого пункта Счастье нашим расчётом радиоэлектронной борьбы с помощью комплекса "Тритон-М1" подавлен сигнал управления и навигации вражеского беспилотника, что не позволило ему пересечь линию боевого соприкосновения", — сказал Филипоненко на брифинге в Луганске.
Напомним, что ранее украинские военные сбросили три взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата в центре одного из городов ДНР. В результате атаки пострадавших не оказалось, однако был повреждён легковой автомобиль.
Лайф также рассказывал, что физик Игорь Есаков назвал оружие, перед которым беззащитны дроны Bayraktar. Такие беспилотники, оказавшиеся на вооружении украинской армии, могут быть сбиты без расхода дорогих боеприпасов.
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