Народная милиция ЛНР перехватила украинский беспилотник

На линии соприкосновения в Луганской Народной Республике был перехвачен украинский беспилотник. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

"Вчера в районе населённого пункта Счастье нашим расчётом радиоэлектронной борьбы с помощью комплекса "Тритон-М1" подавлен сигнал управления и навигации вражеского беспилотника, что не позволило ему пересечь линию боевого соприкосновения", — сказал Филипоненко на брифинге в Луганске.

Напомним, что ранее украинские военные сбросили три взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата в центре одного из городов ДНР. В результате атаки пострадавших не оказалось, однако был повреждён легковой автомобиль.