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Несколько человек пострадали при сильном землетрясении в Перу

Подземные толчки также ощущались в Эквадоре, президент страны ранее сообщил о частичных разрушениях в двух провинциях.

28 ноября, 16:07

Кадр из видео © Twitter / ILKHA

Кадры с происходившим в Перу во время землетрясения. Видео © Twitter / ILKHA

В результате сильного землетрясения в Перу пострадало минимум три человека, рассказал глава города Халька-Гранде Уолтер Кульки. По его словам, из-за подземных толчков некоторые здания разрушились.

"На данный момент у нас трое пострадавших", — сказал он в эфире радиостанции RPP, добавив, что повреждёнными оказались 70% домов населённого пункта.

В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5

В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5

Подземные толчки также ощущались в Эквадоре, но данных о пострадавших там пока нет. Однако, как рассказал президент страны Гильермо Лассо, частичные разрушения зафиксированы по меньшей мере в двух провинциях.

Ранее Лайф писал, что при землетрясении в Иране погибло два человека и почти 30 пострадало. В регионе зафиксировали перебои с электричеством, на месте работали спасательные бригады.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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