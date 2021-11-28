Несколько человек пострадали при сильном землетрясении в Перу

Кадры с происходившим в Перу во время землетрясения. Видео © Twitter / ILKHA

В результате сильного землетрясения в Перу пострадало минимум три человека, рассказал глава города Халька-Гранде Уолтер Кульки. По его словам, из-за подземных толчков некоторые здания разрушились.

"На данный момент у нас трое пострадавших", — сказал он в эфире радиостанции RPP, добавив, что повреждёнными оказались 70% домов населённого пункта.

Подземные толчки также ощущались в Эквадоре, но данных о пострадавших там пока нет. Однако, как рассказал президент страны Гильермо Лассо, частичные разрушения зафиксированы по меньшей мере в двух провинциях.