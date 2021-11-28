Несколько человек пострадали при сильном землетрясении в Перу
Подземные толчки также ощущались в Эквадоре, президент страны ранее сообщил о частичных разрушениях в двух провинциях.
Кадр из видео © Twitter / ILKHA
Кадры с происходившим в Перу во время землетрясения. Видео © Twitter / ILKHA
В результате сильного землетрясения в Перу пострадало минимум три человека, рассказал глава города Халька-Гранде Уолтер Кульки. По его словам, из-за подземных толчков некоторые здания разрушились.
"На данный момент у нас трое пострадавших", — сказал он в эфире радиостанции RPP, добавив, что повреждёнными оказались 70% домов населённого пункта.
Подземные толчки также ощущались в Эквадоре, но данных о пострадавших там пока нет. Однако, как рассказал президент страны Гильермо Лассо, частичные разрушения зафиксированы по меньшей мере в двух провинциях.
Ранее Лайф писал, что при землетрясении в Иране погибло два человека и почти 30 пострадало. В регионе зафиксировали перебои с электричеством, на месте работали спасательные бригады.
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