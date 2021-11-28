В Ставропольском крае КамАЗ снёс 12-тонную систему "Платон"

Водитель КамАЗа снёс 12-тонную систему "Платон" в Ставропольском крае, сообщается в аккаунте УГИБДД РФ по региону в "Инстаграме". Как уточнили в пресс-службе, авария произошла днём на 155-м километре автодороги Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды.

"По неустановленным пока причинам во время движения грузового автомобиля произошло поднятие прицепа, который зацепил железобетонную конструкцию", — пояснили в ведомстве.

65-летний водитель, проживающий в соседнем регионе, госпитализирован, опросить его пока нет возможности. Обстоятельства ДТП устанавливаются.