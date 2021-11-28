В Ставропольском крае КамАЗ снёс 12-тонную систему "Платон"
Водитель госпитализирован, обстоятельства ДТП пока не могут установить из-за невозможности опросить виновника.
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Водитель КамАЗа снёс 12-тонную систему "Платон" в Ставропольском крае, сообщается в аккаунте УГИБДД РФ по региону в "Инстаграме". Как уточнили в пресс-службе, авария произошла днём на 155-м километре автодороги Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды.
"По неустановленным пока причинам во время движения грузового автомобиля произошло поднятие прицепа, который зацепил железобетонную конструкцию", — пояснили в ведомстве.
65-летний водитель, проживающий в соседнем регионе, госпитализирован, опросить его пока нет возможности. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в Ставрополье в ДТП погибли четыре пешехода при попытке помочь пострадавшему в другой аварии. Мужчина вышел выставить знак аварийной остановки, в это время в попутном направлении двигался автомобиль MAN, водитель которого постарался избежать наезда, зацепил встречно движущуюся машину Volkswagen Polo и съехал с дороги. Грузовик в итоге опрокинулся.
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