Воронежские курсанты придумали креативный способ слежки за врагом с помощью камня

Курсанты Военно-воздушной академии из Воронежа придумали креативный способ слежения за местностью. Комплекс скрытого наблюдения замаскирован под обычный камень. Работы над устройством длились три года, передаёт телеканал "Звезда".

Изобретатели проводят испытания в академическом саду камней на фоне сосен. Наблюдение со съёмками могут продолжаться 15 часов, а в режиме ожидания аппарат может находиться почти сутки. Оператор в это время размещается на расстоянии двух километров и всё передаёт в штаб.

Во время разработки основная проблема заключалась в том, что создание такой конструкции подразумевает компактное расположение всех модулей на гусеничной платформе. Второй особенностью является интегрирование двух языков для работы аппарата (это C# и Python), рассказал курсант Военно-воздушной академии Никандр Емец.

Идею роботизированного комплекса наблюдения привёз из Сирии научный руководитель курсантов. И причём аналогов такого устройства в вооружённых силах нет. Как уточняется, разработка велась под руководством научно-технического комитета Главного управления боевой подготовки ВС.