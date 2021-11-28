Воронежские курсанты придумали креативный способ слежки за врагом с помощью камня
Идею роботизированного комплекса наблюдения привёз из Сирии их научный руководитель. Аналогов такого устройства в вооружённых силах нет.
Кадр из видео © Телеканал "Звезда"
Курсанты Военно-воздушной академии из Воронежа придумали креативный способ слежения за местностью. Комплекс скрытого наблюдения замаскирован под обычный камень. Работы над устройством длились три года, передаёт телеканал "Звезда".
Изобретатели проводят испытания в академическом саду камней на фоне сосен. Наблюдение со съёмками могут продолжаться 15 часов, а в режиме ожидания аппарат может находиться почти сутки. Оператор в это время размещается на расстоянии двух километров и всё передаёт в штаб.
Во время разработки основная проблема заключалась в том, что создание такой конструкции подразумевает компактное расположение всех модулей на гусеничной платформе. Второй особенностью является интегрирование двух языков для работы аппарата (это C# и Python), рассказал курсант Военно-воздушной академии Никандр Емец.
Идею роботизированного комплекса наблюдения привёз из Сирии научный руководитель курсантов. И причём аналогов такого устройства в вооружённых силах нет. Как уточняется, разработка велась под руководством научно-технического комитета Главного управления боевой подготовки ВС.
Ранее Лайф сообщал, что учёные создали робота, способного определять вооружённых людей в школах. Он англо- и испаноязычный. Первый прототип уже почти готов к работе в старшей школе округа Кливленд в Штатах.
Комментариев: 0