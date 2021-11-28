Российский биатлонист Гараничев забыл палки перед стартом спринта на Кубке мира
В итоге уже на первом круге его отставание от лидеров составило больше минуты, а по итогу он занял 113-е место.
Фото © ТАСС / dpa / Hendrik Schmidt
Российский биатлонист Евгений Гараничев перед стартом спринтерской гонки на Кубке мира в Эстерсунде забыл палки, в результате чего стартовал позже назначенного времени.
Представитель Тюменской области должен был стартовать под номером 116, однако стартовал уже на 35 секунд позже. В итоге по ходу дистанции он допустил два промаха и завершил гонку на 113-м месте.
"Если Гараничева оставят в сборной на Кубке мира, это будет неуважение к биатлону", — написал в телеграм-канале Дмитрий Губерниев.
Ну а победителем стал швед Себастьян Самуэльссон. Вторым пришёл Ветле Шостад Кристиансен, а замкнул тройку Йоханнес Бё.
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