Российский биатлонист Гараничев забыл палки перед стартом спринта на Кубке мира

Российский биатлонист Евгений Гараничев перед стартом спринтерской гонки на Кубке мира в Эстерсунде забыл палки, в результате чего стартовал позже назначенного времени.

Представитель Тюменской области должен был стартовать под номером 116, однако стартовал уже на 35 секунд позже. В итоге по ходу дистанции он допустил два промаха и завершил гонку на 113-м месте.

"Если Гараничева оставят в сборной на Кубке мира, это будет неуважение к биатлону", — написал в телеграм-канале Дмитрий Губерниев.