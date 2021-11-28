Шведский биатлонист Самуэльссон выиграл спринт на первом этапе Кубка мира

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон стал победителем спринта на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Он сумел без промахов преодолеть два огневых рубежа и выиграл около 12 секунд у норвежца Кристиансена, ставшего вторым. Бронза у ещё одного представителя Норвегии — Йоханнеса Бё.