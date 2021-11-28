Шведский биатлонист Самуэльссон выиграл спринт на первом этапе Кубка мира
Наши Александр Логинов и Эдуард Латыпов финишировали на 10-м и 11-м месте соответственно.
Фото © ТАСС / Аносов Андрей
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон стал победителем спринта на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Он сумел без промахов преодолеть два огневых рубежа и выиграл около 12 секунд у норвежца Кристиансена, ставшего вторым. Бронза у ещё одного представителя Норвегии — Йоханнеса Бё.
Единственный представитель нашей страны в десятке — Александр Логинов, который занял как раз десятое место. Строчкой ниже — Эдуард Латыпов.
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