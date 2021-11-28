НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Шведский биатлонист Самуэльссон выиграл спринт на первом этапе Кубка мира

Наши Александр Логинов и Эдуард Латыпов финишировали на 10-м и 11-м месте соответственно.

28 ноября, 14:33

Фото © ТАСС / Аносов Андрей

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон стал победителем спринта на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Он сумел без промахов преодолеть два огневых рубежа и выиграл около 12 секунд у норвежца Кристиансена, ставшего вторым. Бронза у ещё одного представителя Норвегии — Йоханнеса Бё.

"Это кажется смешным": Миронова рассказала о проблемах с оружием во время спринта на Кубке мира

"Это кажется смешным": Миронова рассказала о проблемах с оружием во время спринта на Кубке мира

Единственный представитель нашей страны в десятке — Александр Логинов, который занял как раз десятое место. Строчкой ниже — Эдуард Латыпов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1