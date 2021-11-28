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"Это кажется смешным": Миронова рассказала о проблемах с оружием во время спринта на Кубке мира

Один из лидеров нашей команды допустила три промаха и с трудом заехала в первую сотню.

28 ноября, 13:01

Фото © ТАСС / АР / Darko Bandic

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о проблемах с винтовкой, с которыми она столкнулась во время спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

"Это кажется смешным, но у меня были проблемы с оружием. Я не знаю, что случилось, возможно, из-за холода такое. Но на пристрелке ничего такого не было. Я попыталась стрелять из одной обоймы три раза, вытащила её, вставила другую. Она стреляла. Пришла на "стойку", вставила новую обойму, сделала один выстрел, и винтовка не стреляла. Я нажимаю на спусковой крючок — там провал", — заявила Миронова в эфире "Матч ТВ".

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Теперь с винтовкой будет работать соотвествующий специалист, а сама спортсменка надеется, что подобного больше не будет по ходу этого сезона. Добавим, что Миронова допустила три промаха и заняла 94-е место по итогам первого спринта в сезоне.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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