"Это кажется смешным, но у меня были проблемы с оружием. Я не знаю, что случилось, возможно, из-за холода такое. Но на пристрелке ничего такого не было. Я попыталась стрелять из одной обоймы три раза, вытащила её, вставила другую. Она стреляла. Пришла на "стойку", вставила новую обойму, сделала один выстрел, и винтовка не стреляла. Я нажимаю на спусковой крючок — там провал", — заявила Миронова в эфире "Матч ТВ".