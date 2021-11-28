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Шведка Эберг выиграла спринт на Кубке мира по биатлону, наши не попали в топ-15

Отметим, что вместе с представительницей Скандинавии в число сильнейших попали спортсменки из Франции и Норвегии.

28 ноября, 11:36

Фото © ТАСС / imago / HMB-Media / Volker Danzer

Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала победительницей спринта на первом этапе Кубка мира, который завершается в Эстерсунде.

Эберг сумела обойтись без промахов на огневом рубеже и привезла 11 секунд француженке Анаис Шевалье-Буше, которая завершила гонку второй. Третье место у спортсменки из Норвегии Марты Олсбю-Ройселанн.

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Не лучшим образом выступили представительницы нашей страны. Выше всех в финальном протоколе Ульяна Нигматуллина, которая закончила гонку на 17-м месте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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